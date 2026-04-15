Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

Trump'ın savaş yetkisine Senato vizesi! Kongre baypas edildi: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırılarda tam yetkiyle donatıldı!

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların dizginlerini eline almak isteyen muhalefetin hamlesini bir kez daha boşa çıkardı. Savaş yetkilerinin Kongre onayına tabi olmasını öngören kritik tasarı, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda reddedilerek Trump yönetiminin elini güçlendirdi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan ve ABD-İran "savaşının" başından bu yana 4. kez gündeme gelen tasarı, bir kez daha reddedildi.

Oylamada tasarı lehinde 47 senatör "evet", 52 senatör "hayır" oyu verdi.

 

Savaş karşıtı tutumuyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, oylamada Demokratlara katılarak tasarıyı desteklerken, Demokrat Senatör John Fetterman ise bir kez daha aleyhte oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Justice ise oy kullanmadı.

"Savaş yetkileri" tasarısı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Senato'da reddedilen 4. tasarı olarak kayıtlara geçti ancak oylama öncesinde yapılan konuşmalarda bazı Cumhuriyetçilerin bu konudaki endişelerini ortaya koymaları dikkati çekti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

