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Trump'ın Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması isteği

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert:- "G7'deki partnerlerin 2014'te, G8 yerine G7 formatında toplanılacağına ilişkin kararı birlikte aldıklarının hatırlanması lazım. Bunun da sebepleri vardı"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
Trump'ın Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması isteği

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G7 ülkelerinin G7 formatında toplanma kararı almalarının sebeplerinin devam ettiğini belirterek, bu sebepler ortadan kalkmadan Rusya'nın gruba katılamayacağını söyledi.

Seibert, Berlin’de Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu G8 yapmak istemesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olarak Kırım’ı ilhak ettiğini ve Ukrayna’daki ayrılıkçıları siyasi ve askeri olarak desteklediğini anımsatan Seibert, “G7'deki partnerlerin 2014'te, G8 yerine G7 formatında toplanılacağına ilişkin kararı birlikte aldıklarının hatırlanması lazım. Bunun da sebepleri vardı." dedi.

Seibert, sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik emareler olduğunda zirvenin formatının değiştirilmesi üzerine konuşulabileceğini belirterek, "Bugünkü durumu biliyorsunuz. Bu durum devam ediyor. Böylelikle G7 partnerlerinin verdiği karar da." diye konuştu.

Sözcü Seibert, ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’nde konuyu gündeme taşıması durumunda, bunun orada görüşüleceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını ifade ederek, "Rusya'nın da bu grubun (G7) içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." demişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
  1. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert
  2. Almanya
  3. G7
  4. Rusya

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