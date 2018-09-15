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Trump'ın niyeti savaş çıkarmak! 200 milyar dolarlık yeni ek vergi geliyor

Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırım kararlarıyla, tüm dünyanın düşmanlığını kazanan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e 200 milyar dolarlık ek vergi koymaya hazırlanıyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
Trump'ın niyeti savaş çıkarmak! 200 milyar dolarlık yeni ek vergi geliyor

Amerika Birleşik Devletleri basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e 200 milyar dolar değerinde ek vergi koymaya hazırlandığına dair bilgi edindiklerini iddia etti.

50 MİLYARLIK VERGİLERE EK GELECEK

BD basınına yansıyan haberlere göre vergilerin ne zaman hayata geçeceği kesin olmazken Trump’ın ekibinin bu konuda son listeleri hazırladığı belirtildi.
Yeni vergiler ABD’nin Çin’e bu sene getirdiği 50 milyarlık gümrük vergilerine ek olarak geleceği ifade edildi.

Trump’ın böyle bir karar almasında Çin’in ABD’nin getirdiği vergilere karşılık ABD menşeli ürünlere ek vergi koymasının etkili olduğu belirtildi.

HEDEF ÇİN EKONOMİSİ ÜZERİNDE BASKI

Listede yer alacak ürünlerin özellikle Çin’in ülkeyi bioteknoloji, yapay zeka ve otomatik araçlar konusunda güçlü kılacak alanlarda atılım yapmasını amaçlayan "Made in China 2025" programını hedefleyerek Çin ekonomisi üzerinde baskı yaratacağı aktarıldı.

Planlanan yeni vergilerin ABD ve Çin arasında yakında gerçekleşecek ve ticaret savaşını önlemeyi hedefleyen planlanmış toplantıya da olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:28
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