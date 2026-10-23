  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli duyurdu! MHP’nin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihi belli oldu Yerli ve milli gururumuz yollara damga vurmaya devam ediyor! Togg T10F 4More Kehribar Serisi performansıyla nefes kesti CHP’nin ‘geri ödeyin’ ihtarına ilk itiraz geldi: Fırıldak Cemo aldığı parayı geri verir mi? ‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar Cumhuriyet ve Yeni Parti kimden yana! ‘Fonda birlikte hareket edenleri doyurun’ Esir askerleri karşılıklı takas ettiler CHP’li Demir, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini düzeltti: Erken ya da zamanında her seçime hazırız! Siyonist katilleri yargılamak suç oldu: ABD'den UCM'ye alçakça yaptırım tehdidi Yunanistan’da Libya’nın Türkiye anlaşmasını onaylaması manşetlerde: Bu ulusal bir felaket! Altınbaş ailesinden iadesi istendi! Fon soruşturmasında 16 milyar liralık detay
Gündem 3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı!
Gündem

3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kilimli'de ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu patlama meydana geldi. Ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralı kurtarıldı. 

Meydana gelen facia ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, yaralı işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğunun altı çizilerek "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma kapsamında işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğü ifade edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23