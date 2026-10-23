3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı!

Kilimli'de ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu patlama meydana geldi. Ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralı kurtarıldı.

Meydana gelen facia ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, yaralı işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğunun altı çizilerek "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma kapsamında işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğü ifade edildi.