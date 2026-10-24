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Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Hindistan'da nüfus sayımı başlıyor. 1 yıl sürmesi beklenen sayımda 3 milyon memur görev yapacak.

#1
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

Hindistan, dünyanın en kapsamlı nüfus sayımını başlatmaya hazırlanıyor. Süreçte 3 milyondan fazla görevli, yaklaşık bir yıl sürecek dev bir veri toplama operasyonunda yer alacak.

#2
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

ÜLKE ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR Yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusa sahip Güney Asya ülkesi, hızla artan nüfusun beraberinde getirdiği elektrik, gıda ve konut gibi temel ihtiyaçlara erişim sorunlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin mega kentlerinde su kıtlığı, hava ve su kirliliği ile aşırı kalabalık gecekondu bölgeleri dikkat çekiyor. Hindistan hükümeti, milyarlarca dolara mal olacak sayımı 'ulusal öneme sahip devasa bir çalışma' olarak tanımlıyor.

#3
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

İKİ AŞAMALI SAYIM SÜRECİ Nüfus sayımı iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu süreçte hane bilgileri, konut koşulları ve altyapı imkanları kayıt altına alınacak. Sayım hem kapı kapı ziyaretlerle hem de çevrim içi kendi kendine kayıt yöntemiyle yapılacak. Süreçte, uydu görüntülerinden yararlanan ve 16 dilde hizmet veren bir uygulama kullanılacak. İkinci aşamada ise demografik, sosyal ve ekonomik verilerin yanı sıra en tartışmalı başlıklardan biri olan kast bilgisi toplanacak.

#4
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

KAST TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE Hindistan’da binlerce yıllık geçmişe sahip kast sistemi, bireylerin sosyal statüsünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olmayı sürdürüyor. Eğitim, kaynaklara erişim ve fırsatlar üzerinde belirleyici olan bu sistem, sayımın en hassas başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. 2011 yılında yapılan kast araştırmasının sonuçları, veri tutarsızlıkları gerekçesiyle açıklanmamıştı. Kast verilerinin son kapsamlı şekilde nüfus sayımına dahil edilmesi ise 1931 yılında, İngiliz sömürge yönetimi döneminde gerçekleşmişti. Sonraki hükümetler, idari zorluklar ve toplumsal gerilim riskleri nedeniyle bu verileri güncellemekten kaçınmıştı.

#5
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

ZORLU COĞRAFYADA FARKLI TAKVİM Sayımın büyük bölümü, 1 Mart 2027 referans tarihi öncesindeki haftalarda gerçekleştirilecek. Ancak Himalaya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde, özellikle ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesinde, sayım kar yağışı başlamadan önce, Ekim 2026 öncesinde yapılacak.

#6
Foto - Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

PANDEMİ SONRASI İLK NÜFUS SAYIMI Hindistan, son nüfus sayımını 2011 yılında gerçekleştirmişti. 2021’de yapılması planlanan sayım ise Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Hindistan, 2023 yılında Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldi. Ülkenin nüfusunun 1 milyar 420 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

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