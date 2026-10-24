Dünyanın en büyük nüfus sayımı başlıyor! Tam 1 yıl sürecek!

İKİ AŞAMALI SAYIM SÜRECİ Nüfus sayımı iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu süreçte hane bilgileri, konut koşulları ve altyapı imkanları kayıt altına alınacak. Sayım hem kapı kapı ziyaretlerle hem de çevrim içi kendi kendine kayıt yöntemiyle yapılacak. Süreçte, uydu görüntülerinden yararlanan ve 16 dilde hizmet veren bir uygulama kullanılacak. İkinci aşamada ise demografik, sosyal ve ekonomik verilerin yanı sıra en tartışmalı başlıklardan biri olan kast bilgisi toplanacak.