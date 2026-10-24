Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!
Bağcılar'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bağcılar'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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