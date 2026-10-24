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Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

Bağcılar'da TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

#2
Foto - Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Foto - Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Foto - Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi! Tem otoyolu kapandı!

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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