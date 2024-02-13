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Dünya Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede
Dünya

Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede

Yeniakit Publisher
2024-02-13 23:51:00 -
Trump'ın NATO sözleri tutuşturmaya devam ediyor! ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin güvenilirliği tehlikede

Finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyesi ülkeleri olası bir Rusya tehdidinde korumayacaklarını ima eden eski ABD Başkanı Donald Trump, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, son günlerdeki NATO'ya ilişkin tartışmalar nedeniyle ABD'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu belirterek, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var." dedi.

Brown, NBC'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyesi ülkelere yönelik açıklamasıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi.

NATO üyelerinin güçlü bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Brown, "Bu ittifakı sürdürme sorumluluğumuz var. ABD'nin güvenilirliği her bir müttefikimiz açısından tehlikede ve ABD liderliğine hala ihtiyaç duyuluyor, isteniyor ve izleniyor." şeklinde konuştu.

Brown, ABD'nin NATO müttefikliği konusundaki tutumunun kararlı, ilettikleri ve karşıdan aldıkları mesajın da bu olduğunu kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.
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Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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