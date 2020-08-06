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Dünya

Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesine Kalaşnikof'la girdiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:21:00 -
Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesine Kalaşnikof'la girdiler

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

 "15 YAŞLARINDA 3 ÇOCUK"

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. 

Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

 "SAHİBİNİ BİLMİYORLAR"

Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.

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