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Dünya

Trump'ın malikanesine silahla girdiler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:12:00 -
Trump'ın malikanesine silahla girdiler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

Mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor

Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri ifade ediliyor.

Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.

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