Trump’ın Hürmüz çıkışına İran’dan sert rest: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirebilirsiniz!

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yükselen gerilim, karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın stratejik su yolunu “Amerikan toprağı” ilan edeceği yönündeki çıkışına İran yönetiminden çok sert cevap geldi. Trump’ın açıklaması 14 Ağustos’ta yaptığı konuşmada gündeme gelirken, uluslararası basında da geniş yankı buldu.

TRUMP’A TAHRAN’DAN HÜRMÜZ RESTİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerine tepki gösterdi.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran hakimiyetine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı ne tweet atarak ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle; ne kararname çıkararak ne de seçim konuşmasıyla. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir.”

İranlı diplomat ayrıca ABD’nin İran karşısında yaşadığı “stratejik ve ağır yenilgileri” kabul etmesi gerektiğini savundu. Garibabadi’nin açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın İran’ın kontrolünde kalacağı mesajı öne çıktı.

“HÜRMÜZ İRAN’INDI, İRAN’INDIR VE İRAN’IN KALACAK”

Garibabadi açıklamasında Washington’ın askeri ve siyasi baskısının Tahran’ın tutumunu değiştiremeyeceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı İran’ındı, İran’ındır ve İran’ın kalacak” mesajını verdi.

İran’ın bu çıkışı, Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet tartışmasının yalnızca askeri değil, siyasi ve diplomatik açıdan da daha sert bir aşamaya geçtiğini gösterdi.

TRUMP: AMERİKAN TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM

Gerilimi tırmandıran açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, New York eyaletinin Garden City bölgesindeki bir polis eğitim merkezinde yaptığı konuşmada İran’ın ağır bir yenilgiye uğradığını savunarak, Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğim” diyerek Washington’ın bölgedeki iddiasını daha da ileri taşıdı. Trump ayrıca ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle Washington istemediği sürece gemilerin geçemeyeceğini savundu.

DÜNYANIN EN KRİTİK SU YOLLARINDAN BİRİ

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip.

Savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu güzergâhtan geçtiği belirtilirken, ABD-İran çatışması ve boğazdaki geçişlerin kısıtlanması küresel enerji piyasaları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Trump’ın son çıkışı ve İran’ın verdiği sert cevap, Hürmüz Boğazı’nın önümüzdeki dönemde Washington-Tahran geriliminin en kritik cephelerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor.