Trump'ın Grönland inadı ticaret savaşını patlattı! Fransa'dan ABD'ye tarihi rest: Sadece biz değil, siz de yanarsınız
Dünya

Trump’ın Grönland inadı ticaret savaşını patlattı! Fransa'dan ABD'ye tarihi rest: Sadece biz değil, siz de yanarsınız

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’ın Grönland inadı ticaret savaşını patlattı! Fransa'dan ABD'ye tarihi rest: Sadece biz değil, siz de yanarsınız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma hayali, Atlantik’in iki yakasını savaşın eşiğine getirdi. Trump’ın "Grönland’ı satmazsanız bedelini ödetirim" tehdidiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı almasına Fransa’dan çok sert bir yanıt geldi: "Sadece biz değil, siz de yanarsınız!"

 

ABD Başkanı Trump'ın, Grönland'ın satın alınmasına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine (aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu) gümrük vergisi getirme kararı dünyayı ayağa kaldırdı. Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, bu ticari saldırganlığın sadece Avrupa’yı değil, bizzat Amerikan çiftçisini ve sanayisini de vuracağını belirterek Trump’a geri adım atma çağrısında bulundu.

Küresel ticaret, Trump’ın "Grönland takıntısı" yüzünden bir kez daha kaosa sürükleniyor. Trump’ın 17 Ocak’ta duyurduğu ve aralarında Fransa’nın da bulunduğu 8 müttefik ülkeye yönelik gümrük vergisi kararı, Avrupa cephesinde infiale neden oldu. Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, yaptığı açıklamada Trump'ın bu "tırmandırma" stratejisinin ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu.

1 Şubat’tan itibaren uygulanacak yüzde 10’luk vergi tehdidi, Grönland satılana kadar masada kalacak. Ancak Paris yönetimi, Washington’u kendi üreticilerinin de büyük zarar göreceği konusunda uyardı. Atlantik ötesinde yükselen bu ticaret savaşı, 1 Haziran’dan sonra vergi oranının yüzde 25’e çıkacak olmasıyla daha da tehlikeli bir boyuta evrilmeye hazırlanıyor.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirme kararının ABD için de olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Genevard, Europe 1 ve CNews’e yaptığı açıklamada, Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi getirme kararını değerlendirdi.

Bakan Genevard, "Bu tarifeleri tırmandırmasından (Trump'ın) çiftçilerinin ve endüstrilerinin de kaybedecek çok şeyi var." dedi.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

