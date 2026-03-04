  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu Macron’dan Tavşana kaç tazıya tut siyaseti! ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar Bir zamanlar medya gücüyle hükümet yıkıp hükümet kuruyordu! Doğan’ın 2025 Performansı: 1.8 milyar TL net kar! Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir... Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı! AB ülkelerinden gelenler bile ayrımcılığa maruz kalıyor Irkçılık Almanın kanında var Türk halkı dostunu ve düşmanını seçti! Şaşırtan anket sonucu
Gündem Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti’nin önde gelen ismi olan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı bakanlıktaki makamında kabul etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı, “TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir” mesajını verdi.

Bakan Gürlek’ten "Terörsüz Türkiye" yorumu
Bakan Gürlek’ten “Terörsüz Türkiye” yorumu

Gündem

Bakan Gürlek’ten “Terörsüz Türkiye” yorumu

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası
Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası

Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası

Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız
Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız

Gündem

Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23