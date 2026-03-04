Adalet Bakanı Gürlek DEM Partilileri ağırladı: Gürlek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık
Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti’nin önde gelen ismi olan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı bakanlıktaki makamında kabul etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı, “TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir” mesajını verdi.
