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Trump'ın eski dostundan sert sözler: İstifa et

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Davos'ta yaptığı açıklamada, Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:04
Trump'ın eski dostundan sert sözler: İstifa et

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Kerry, Trump'a mesajının ne olduğu sorulduğunda, Trump'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump sert bir şekilde eleştirdi

John Kerry sözlerine şöyle devam etti: "Bunların hiçbirini ciddiye almayacaktır. Bu tür bir muhabbeti edecek kabiliyeti yok."

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Kerry, daha önce de Trump'a yönelik sert ifadelerde bulunmuş, Donald Trump"ABD halkına yalan söylemekle" suçlamıştı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:04
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