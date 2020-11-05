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Dünya Trump'ın ekibi Pensilvanya'da zafer ilan etti
Dünya

Trump'ın ekibi Pensilvanya'da zafer ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:39:00 -
Trump'ın ekibi Pensilvanya'da zafer ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan Stepien, Trump’ın Pensilvanya eyaletinde 2016 yılından daha büyük bir performans gösterdiğini ve oylarının halen yükseldiğini söyledi.

Stepien, "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor." dedi.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de Pensilvanya'da zafer ilan edecekleri konusunda olumlu bir hislerinin olduğunu tekrarlayan Stepien, "Elimizde verilere dayanarak aradaki oy farkının 100 binin üzerinde kalma ihtimali yüzde 70, 150 bin üzerine kalma ihtimali ise yüzde 50’dir." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'da şu anda dek oyların yüzde 85'i sayılmış durumda ve Trump 300 bin civarında bir oyla rakibi Demokrat Joe Biden'ın önünde görünüyor.

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