Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok
Gündem Trump’ın desteği eriyor mu? Açıklanan rakamlar siyaset sahnesini sarsacak gibi
Gündem

Trump’ın desteği eriyor mu? Açıklanan rakamlar siyaset sahnesini sarsacak gibi

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Trump’ın desteği eriyor mu? Açıklanan rakamlar siyaset sahnesini sarsacak gibi

ABD’de yapılan son ankete göre Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde kamuoyu desteği yüzde 37 seviyesine geriledi. Uzmanlar, bu düşüşün iç politikadaki tartışmaları daha da alevlendirebileceğini ve yönetim üzerindeki baskıyı artıracağını değerlendiriyor.

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki kamuoyu desteğinin ciddi seviyede gerileyerek yüzde 37'ye düştüğünü gösterdi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankette, halkın Trump'a desteği ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63'ü ise olumsuz görüş bildirdi.

Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.

Ankete göre, Trump'a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.

Bu kamuoyu yoklaması ayrıca Trump'a destek oranının, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34'lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Trump'a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.

