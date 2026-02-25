  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede! Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç 15 sağlık ve sivil savunma personeline 910 kurşun sıkmışlar Siyonist katillerin vahşet tescillendi Tarih belli oldu! Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu! Hipersavaş'ın büyük silahı 'yapay zeka' Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor! Manchester United’ın stadı Old Trafford’da iftar vakti!
Gündem Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!
Gündem

Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!

ABD’de Trump yönetiminin kilit ismi Jared Kushner’ın adının karıştığı gizemli bir görüşme, Washington’da şeffaflık krizine yol açtı. Tulsi Gabbard yönetimindeki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Kushner ile iki yabancı uyruklu şahıs arasında geçtiği iddia edilen kritik görüşmeye dair belgeleri Kongre’ye sunmayı reddetti. Demokrat üyelerin ısrarlı taleplerine karşı "yürütme ayrıcalığı" zırhına bürünen kurum, belgelerin "son derece hassas gözetleme yöntemlerini" ifşa edebileceği bahanesinin arkasına sığındı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ı konu edinen bir görüşmeyle ilgili ayrıntılı belgelerin Kongre tarafından incelenmesi talebini reddettiği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Demokrat Kongre üyeleri, Tulsi Gabbard'ın yönetimindeki ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden, Kushner'ın adının geçtiği görüşmeyle ilgili belgeleri görmek istedi.

 

Ancak kurum, bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Haberde, "Gabbard'ın ofisi, 13 Şubat'ta Demokrat Kongre çalışanlarına gönderilen bir e-postada, bir şikayetin temelini oluşturan sansürsüz istihbarat bilgilerini, istihbaratın bazı kısımlarına ilişkin yürütme ayrıcalığı iddiası nedeniyle sağlayamadığını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Bazı kısımları gizlenen istihbarat bilgilerinin, Trump'ın damadı Kushner ve iki yabancı uyruklu kişi arasında geçen bir konuşma ile ilgili ayrıntıları içerdiği ileri sürülen haberde, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, Kushner hakkındaki iddiaların açıkça yanlış olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçındılar, bunun nedeni son derece hassas bir gözetleme yöntemini ifşa edebileceğiydi."

 

Haberde değerlendirmelerine yer verilen Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski genel danışmanı Glenn Gerstell, Kongre'de en gizli istihbarat bilgilerini görme yetkisine sahip Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyelerinden oluşan "Sekizler Grubu"na (Gang of Eight) bilgi vermemek için yürütme ayrıcalığının nadiren bir gerekçe olarak kullanıldığını belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, şikayetin bazı kısımlarının sansürlenmiş bir versiyonunu, aylarca bir kasada sakladıktan sonra bu ayın başında üst düzey istihbarat yetkililerine açıklamıştı.

2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı!
2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı!

Dünya

2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı!

Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?
Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?

İSLAM

Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?

Suriye ile ABD arasında sıcak temas
Suriye ile ABD arasında sıcak temas

Dünya

Suriye ile ABD arasında sıcak temas

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın kaza kırıma uğradığı o elim anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görev uç..
Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi
Gündem

Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde merkezi sistemden okunan akşam ezanının 3 dakika erken başlaması ve hemen ardından ramazan topunun da ateşl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23