  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son zamanların en büyük operasyonu olabilir! 400'den fazla torbacı gözaltına alındı

Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

Borsa İstanbul’da deprem! Dev manipülasyon operasyonunda 17 kişi kıskıvrak yakalandı

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

7 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Trump, Venezuela'dan istediğini aldı!

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Dünya Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!
Dünya

Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!

Sarı Şeytan Trump, Venezuela’ya düzenledikleri kanlı askeri operasyonun ardından gerçek niyetini ifşa etti. Sömürgecilikte zirveye oynayan Trump, "Geçici yönetim 50 milyon varil petrolü bana teslim edecek, para benim kontrolümde olacak!" diyerek hakimiyet kurmaya çalıştı.

Washington’da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, emperyalist emellerini gizleme gereği bile duymadan "Ben kralım" ilanında bulundu. 152 uçakla gerçekleştirdikleri saldırıda Caracas’ın elektriğini keserek halkı karanlığa mahkum ettiklerini övünerek anlatan Trump, Venezuela’nın yer altı kaynaklarını ganimet olarak gördüğünü kanıtladı. Kurdukları kukla yönetimin, yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD’ye göndereceğini duyuran Trump, paranın kontrolünün bizzat kendisinde olacağını söyleyerek modern sömürgeciliğin zirvesine çıktı.

"BEN KRALIM" DİYEREK DÜNYAYA MEYDAN OKUDU!

Konuşmasında diğer ülke liderlerini aşağılayan ve kendisini "Yılın satış danışmanı" ilan eden Trump, savunma sanayisinden ilaç fiyatlarına kadar her alanda zorbalık yapacağını ilan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile alay eden, Putin’in kendisine "Sayın Başkan" dediğini söyleyerek kibir kuleleri inşa eden Trump, Venezuela petrolünün piyasa fiyatından satılacağını ancak kazancın "ABD halkının yararına" kullanılacağını belirterek niyetinin yardım değil, açık bir yağma olduğunu gözler önüne serdi.

Trump, “Venezuela’daki geçici yönetim yaptırım altındaki petrolü ABD'ye gönderecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Venezuela'ya düzenledikleri askeri operasyonun ‘çok karmaşık’ olduğunu ancak ‘başarıyla tamamlandığını’ söyledi. Trump, “152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi” ifadelerini kullandı.

‘ONLARI ŞAŞIRTTIK’

Operasyon sırasında çok sayıda Kübalının öldürüldüğünü belirten Trump, “Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu. Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Caracas'ta elektrik yoktu. Onları biraz şaşırttık” diye konuştu.

Trump, Maduro'nun ‘kendi dansını taklit etmeye çalıştığını ancak şiddet yanlısı bir adam olduğunu’ savunarak, Venezuela Devlet Başkanı'nın Caracas'ta ‘işkence odaları’ kurduğunu öne sürdü.

Silah üretiminin hızlandırılacağını ve savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını vurgulayan Trump, müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını bildirdi. Trump, “Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek” açıklamasında bulundu.

‘BEN KRALIM’

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ticaret politikalarından söz ederek, gümrük vergileri ile zengin olduklarını dile getirdi. Trump, “Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana 'Yılın satışma danışmanı' ödülünü verdiler” dedi.

İlaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünün altını çizen Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mizahi bir dille göndermede bulundu. Fransız aksanını çok sevdiğini kaydeden Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde yaptı. Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak, “Macron'a dedim ki, 'İlaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'Hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim" ifadelerini kullandı.

‘30 İLA 50 MİLYON VARİL PETROL ABD'YE TESLİM EDİLECEK’

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Venezuela'ya kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini aktardı. Petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın ‘ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını’ belirten Trump, “Böylece para hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacak” dedi.

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Dünya

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil
Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Dünya

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı
AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Dünya

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde
Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

Gündem

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde
Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

Gündem

Sapkın transları eleştirdi! Trump’ın taklidi dünyanın gündeminde

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada
Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada
Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Kolombiya'dan Trump'ın tehditlerine sert yanıt! Egemenliğimizi ordumuzla koruruz!
Kolombiya'dan Trump'ın tehditlerine sert yanıt! Egemenliğimizi ordumuzla koruruz!

Dünya

Kolombiya'dan Trump'ın tehditlerine sert yanıt! Egemenliğimizi ordumuzla koruruz!

Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu
Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu

Dünya

Çin, Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi Petrole çöken Trump Çin'e darbe vurdu

{relation id:1975296 slug:'avrupadan-trumpa-net-mesaj-gronland-pazarlik-konusu-degil'}

{relation id:1975289 slug:'trumptan-2-bin-federal-ile-minnesota-eyaletine-el-koyma-hamlesi-sari-kafa-hizini-alamadi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Ayı dan post hayduttan dost olmaz artık bunu ilkokul çocukları bile biliyor ama
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23