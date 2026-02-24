  • İSTANBUL
Spor
Müthiş bir hamle daha geliyor... Beşiktaş'a Güney Koreli forvet, Japon 10 numara
Müthiş bir hamle daha geliyor... Beşiktaş'a Güney Koreli forvet, Japon 10 numara

Beşiktaş, Crystal Palace ile mukavelesi bu sezonun ardından bitecek olan Daichi Kamada konusunda gaza bastı. Japon yıldızın menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

Güney Koreli forvet Oh ile uçuşa geçen Beşiktaş, yeni sezonda hücum hattını bir Uzak Doğulu futbolcuyla daha güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibi Crystal Palace ile kontratı bu sezonun ardından bitecek olan Daichi Kamada konusunda temaslar çok ciddileşti...

29 yaşındaki Japon 10 numaranın menajeriyle iletişime geçildiği öğrenildi. 1.80 boyundaki futbolcunun farklı talipleri de var. Ancak Beşiktaş masadaki ağırlığı hissettiriyor.

Eğer Daichi Kamada ikna edilebilirse bu transfer için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Siyah-Beyazlılar'ın kurduğu temaslarda oyuncu cephesinden zaman istendiği öğrenildi. Daichi Kamada, diğer seçenekleri de görmeyi bekliyor. Ancak Beşiktaş'a olumsuz bir geri dönüş yapılmadı. Bu sezon Premier Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Japon futbolcu, sahada 1.304 dakika kaldı. 1 asisti bulunuyor.

