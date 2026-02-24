En hızlı boşanan şehir belli oldu! Evlilikleri çok kısa sürüyor!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre en hızlı evlenen ve en hızlı boşanan iller belli oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre en hızlı evlenen ve en hızlı boşanan iller belli oldu...
Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.
BOŞANMA HIZI BİN 2,26 OLDU Boşanan çiftlerin sayısı 2025 yılında 193 bin 793 oldu Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu.
Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.
ORTALAMA İLK EVLENME YAŞINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.
EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GAZİANTEP Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu.
OSMANİYE Binde 7,68
ŞANLIURFA Binde 7,50
EVLENME HIZININ EN DÜŞÜL OLDUĞU İL
Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.
Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.
BOŞANMALARIN ÖNEMLİ KISMI İLK 5 YILDA Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 191 bin 371 çocuk etkilendi
Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı.
Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.
2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi./ kaynak: haber 7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23