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Dünya Trump'ın çilesi bitmiyor! Azilden aklandı ama...
Dünya

Trump'ın çilesi bitmiyor! Azilden aklandı ama...

Senatodaki azil yargılamasında aklanan Donald Trump, mahkemelerde yargılanabilir.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:43:00 -
Trump'ın çilesi bitmiyor! Azilden aklandı ama...

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senatoda azil istemiyle yargılanan ve yapılan oylama sonucunda aklanan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mahkemelerde dava açılabileceği belirtiliyor.

Senatodaki azil yargılamasında Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanan eski ABD Başkanı Trump, artık başkanlık sıfatını taşımadığı için mahkemelerde yargılanabilir.

ABD medyasında yer alan ve bazı Kongre üyelerinin konuyla ilgili açıklamalarına dayanan haberler, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından tamamen kurtulmuş olmadığını gösteriyor.

Azil yargılamasına ilişkin Cumhuriyetçilerin Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, "Artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Trump, görevdeyken yaptığı her şeyden halen sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil." açıklamasını yaptı.

Artık sivil bir vatandaş olduğu için Trump'ın yargılanacağı yerin Senato değil mahkemeler olduğuna işaret eden McConnell, Trump'a yönelik muhtemel davalara hazır oldukları mesajını verdi.

Azil yargılamasını değerlendiren bazı Cumhuriyetçi senatörler de Demokratların siyasi intikam amacıyla Senatodaki yargılama sürecine giriştiğini, normalde görevi sona erdiği için Trump'ın azil istemiyle yargılanmaması gerektiğini belirtti.

Trump aleyhindeki muhtemel davalar başkan adaylığına engel teşkil etmiyor

Öte yandan Kongre baskını nedeniyle açılan soruşturmaların halen sürdüğünü ve 200'den fazla ismin yasal süreçlerinin devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, bu süreçlerin şekillenmesiyle birlikte Trump'a davalar açılabileceğine dikkati çekiyor.

Ancak ABD yasalarına göre herhangi bir kişinin sivil mahkemelerde yargılanması ya da ceza alması onun başkan adayı olmasına hukuken engel teşkil etmiyor.

Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.

Senatoda söz alan Cumhuriyetçiler de Trump'ın artık görevde olmaması dolayısıyla yargılanacağı yerin Senato değil, sivil mahkemeler olduğunu ve azil yargılamasının anayasal olmadığını savunmuşlardı.

Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.

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