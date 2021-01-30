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Gündem Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşımı, İslamofobi ile gündemden düşmeyen Fransa'da sansürlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:55:00 -
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBTİ'li sapkınların Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'ya yönelik alçak provokasyonu toplumda infiale sebep oldu. Dün yaşanan olayın gelişmelerini kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından 'Boğaziçi Üniversitesi'nda Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun alçaklarla ilgili gelişmeyi duyurduğu twitter paylaşımı İslamofobi ile gündemden düşmeyen Fransa'da sansürlendi. Twitter tarafından engellenen mesaja ilişkin, "Bu tweet yerel yasalar uyarınca Fransa'da yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

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