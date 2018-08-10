Trump'ın açıklaması sonrası dolarda hareketlilik
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları sonrası dolar 6.40 seviyelerine yükseldi.10 Ağustos 2018 Cuma 16:16
Bu sabah saatlerinde dolar 6,40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. 09:35'te saatlerinde ise dolar yeniden 5,80'li seviyelere gerilemişti.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YENİDEN HAREKETLENME
ABD Başkanı Trump 'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası dolar/TL 6.40 seviyesine yükseldi. Euro/TL de 7.31 seviyesine yükseldi.
Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil." dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu.
YORUM YAZ