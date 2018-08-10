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Trump'ın açıklaması sonrası dolarda hareketlilik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları sonrası dolar 6.40 seviyelerine yükseldi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:16
Trump'ın açıklaması sonrası dolarda hareketlilik

Bu sabah saatlerinde dolar 6,40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. 09:35'te saatlerinde ise dolar yeniden 5,80'li seviyelere gerilemişti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YENİDEN HAREKETLENME

ABD Başkanı Trump 'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası dolar/TL  6.40 seviyesine yükseldi. Euro/TL de 7.31 seviyesine yükseldi.

Trump  tweetinde  "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil."  dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:16
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YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Hah şimdi biriside toplantıda anayasa kitabını masaya fırlattımı olur sana dolar on lira...
  • DizçökmeyenlerDizçökmeyenler2 sa önce
    Çıkartmazsan adam değilsin.
  • leventkleventk1 sa önce
    durum böyleolacaksa idi, neden adamlarla didişirsiniz ki
  • misafirmisafir1 sa önce
    Döviz,isterse uzayın sonsuzluğuna dek yükselmeye devam etsin.,Birzamanlar ,Araplarınpetrol üretimini azaltıp,petrol fiatlarını yükselttiği zaman,sorumlu olduğu halde kendilerine sığınan Bosnalıları,sırpların katliamına bırakan gaddar hollandalıların ,bisikletle işe giderek karşı duruş sergileyen hollanda başbakanınından daha çok vatanına düşkün bu millet ,dolara bağımlı malı kullanmayarak,kendinin varlığını yok etmek isteyenleri ,kurtuluş savaşında kazma kürekle yok ettiği gibi,dyükseltilen dövize bağımlı malı kullanmayarak da yok eder.
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Siyonist köpekleri ne yaparsanız yapın yıkılacaksınız. Yeryüzünde hiç bir imparatorluk baki kalmadı ki siz kalacaksınız. Devrilişinizin ayak sesleri bunlar, yuvarlanmanız çok acı olacak bre kafirler
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