Trump'ın açıklaması sonrası dolarda hareketlilik

Bu sabah saatlerinde dolar 6,40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. 09:35'te saatlerinde ise dolar yeniden 5,80'li seviyelere gerilemişti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YENİDEN HAREKETLENME

ABD Başkanı Trump 'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası dolar/TL 6.40 seviyesine yükseldi. Euro/TL de 7.31 seviyesine yükseldi.

Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil." dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu.