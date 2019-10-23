Trump'ın açıklaması sonrası dolarda düşüş! İşte son rakamlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı konuşmasının ardından dolar, Türk lirası karşısında hızla erimeye başladı. Dolar, TL karşısında yüzde 1,31 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı güvenli bölge konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Trump'ın konuşmasının ardından dolar, TL karşısında hızla erimeye başladı. Dolar, TL karşısında yüzde 1,31 değer kaybetti. Dolar/TL 5,76 iken Trump'ın konuşmasının ardından dolar/TL 5,73'lere kadar geriledi. Dün Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi mutabakatı sonrası düşüş eğilimine girmişti. Trump'ın konuşması ile düşüş hızlandı.

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