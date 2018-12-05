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Trump'ın açıklamaları piyasaları alt üst etti

Trump'ın sosyal medya hesabından Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden oldu ve ABD-Çin ateşkesinin yarattığı iyimserlikle hafta başında sert yükselen hisse senetlerinde deprem etkisi yarattı- ABD Başkanı Donald Trump:- "Çin'le müzakereler halihazırda yeniden başladı. Eğer uzatılmazlarsa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de buluştuğumuz mükemmel ve sıcak akşam yemeğinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek"- "Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Başkan Şi ve ben anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın"

05 Aralık 2018 Çarşamba 01:09
Trump'ın açıklamaları piyasaları alt üst etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırlayın" dedi. Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan açıklamaları, ABD borsalarında deprem etkisi yarattı.

Trump'ın sosyal medya hesabından Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden oldu. Washington ve Pekin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başladığını belirten Trump, yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Çin'le müzakereler halihazırda yeniden başladı. Eğer uzatılmazlarsa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de buluştuğumuz mükemmel ve sıcak akşam yemeğinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek. Robert Lighthizer; Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross ve Peter Navarro ile yakından çalışarak Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığına bakacak.

Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Başkan Şi ve ben bu anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın. Ülkeler veya insanlar ulusumuzun zenginliğini yağmalamaya geldiğinde, onlara bunun karşılığını ödetmek istiyorum. Bu ekonomik gücümüzü en yüksek seviyeye çıkarmamızın en iyi yolu. Şu an tarifelerden milyarlarca dolar alıyoruz. ABD'yi yeniden zenginleştireceğiz."

- ABD piyasalarını altüst etti

Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan bu açıklamaları, ABD-Çin ateşkesinin yarattığı iyimserlikle hafta başında sert yükselen hisse senetlerinde deprem etkisi yarattı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 01:09
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD piyasaları
  3. ABD-Çin ticaret savaşı
  4. ateşkes
  5. Çin

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