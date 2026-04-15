Trump’ın ablukası işe yaramadı: Hürmüz’de gemi trafiği sürüyor

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın İslamabad görüşmelerinin ardından İran limanlarına yönelik ilan ettiği ablukanın ilk gününde, Hürmüz Boğazı’nda beklenen büyük duraklama yaşanmadı. Bölgeden gelen gemi verileri, kritik geçiş noktasında trafiğin, kısıtlı da olsa devam ettiğini gösteriyor.

Ablukanın ilk tam gününde, aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan ve İran bağlantılı olduğu bilinen üç tankerin de yer aldığı en az sekiz gemi boğazdan geçiş yaptı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını ve altı geminin geri çevrildiğini iddia etse de, takip sistemleri farklı bir tablo ortaya koydu.

Yaptırımlı gemiler boğazda

Boğazdan geçen gemiler arasında dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde:

  • "Peace Gulf": Genellikle İran menşeli naftayı taşıyan Panama bayraklı tanker, rotasını BAE'ye çevirdi.
  • "Murlikishan": Daha önce Rus ve İran petrolü taşıdığı bilinen ve yaptırım listesinde yer alan gemi, Irak’a doğru ilerleyişini sürdürdü.
  • "Rich Starry": Yaklaşık 250 bin varil metanol taşıyan yaptırımlı gemi, abluka sonrası Körfez’den çıkış yapan ilk gemi olmaya hazırlanıyor.

Çin'den sert tepki: "Tehlikeli ve sorumsuz"

ABD’nin bu hamlesine küresel güçlerden ilk sert tepki Pekin’den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ablukayı "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirerek, Washington’ı gerilimi tırmandırmakla suçladı. Çin, bu hamlenin bölgesel istikrara büyük zarar vereceği uyarısında bulundu.

Uzman yorumu: "Aralıklı abluka stratejisi"

Cenova Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü Fabrizio Coticchia, ABD’nin tüm trafiği tamamen kesmek yerine "aralıklı bir abluka" stratejisi izleyebileceğini belirtti. Coticchia, gemilere doğrudan saldırı yerine yönlendirme ve caydırma taktiğinin öne çıkacağını öngörüyor.

Piyasalarda belirsizlik hakim

Gemi brokerliği şirketi BRS tarafından yayımlanan raporda, Orta Doğu’da normale dönüş ihtimalinin her geçen gün daha da uzaklaştığı vurgulandı. Savaş riski sigorta maliyetleri henüz tavan yapmamış olsa da, haftalık yüz binlerce dolarlık ek maliyetler deniz taşımacılığı şirketlerini zorlamaya devam ediyor.

