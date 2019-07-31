Trump'ı uyardı: Siz zararlı çıkarsınız

Sony'den Trump yönetiminin Çin ihracatı için daha yüksek tarifelerle devam etmesi durumunda bundan en çok zararın ABD'nin göreceği açıklaması geldi.

Açık açık uyardılar

ABD bu vergi tarifelerini daha da yükseltmeye hazırlanırken Sony ise üretim maliyetini tüketicilere aktarmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiklerini açıkladı.

Şirketin finans şefi olan Hiroki Totoki konuyla ilgili olarak: "“Biz ABD hükümetine daha yüksek vergi tarifelerinin sonuç olarak ABD ekonomisine zarar vereceğine inandığımızı söyledik." ifadelerini kullandı.

Japon devi, dünyanın en çok satılan PlayStation oyun konsollarının daha pahalı olacağı konusunda uyarı yaptı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD 200 milyar dolarlık Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk vergi dilimini, yüzde 25'e çıkarmıştı.

Sony geçtiğimiz ay Microsoft ve Nintendo ile bir araya gelerek uygulanan tarifelerle ilgili görüş birliğinde bulunmuştu. Şirket toplantı sonrasında ise yayınladığı 7 sayfalık raporda, vergi maliyetlerinin 840 milyon dolarlık kısmının doğrudan tüketicilere kayabileceğine işaret etmişti. Eğer Trump yönetiminin vergi tarifelerinde bir değişiklik olmazsa, 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 oyun konsolunun fiyatı beklenenin üzerinde olacak. Çin'de üretilen PlayStation'ların üretiminin başka bir ülkeye kaydırılıp kaydırılmayacağı ise şimdilik soru işareti.