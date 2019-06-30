Trump'ı eleştirdi, gazeteden kovuldu

ABD- Meksika sınırında El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria'nın hayatını kaybetmesi üzerine ABD'ye yönelik eleştiriler gündeme geldi.

Söz konusu olayı eleştiren bir karikatür yayınlayan Michael de Adler, çalıştığı basın kurumundan kovuldu.

Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo Nehri'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybeden baba ve 11 aylık kızı Valeria'nın yanında "Burada oynamamın bir sakıncası var mı?" yazılı bir karikatür yapan Adder'in 17 yıllık mesleğine son verildi. Düşünce özgürlüğü konusunda başka ülkelere ders veren Batı dünyası ise yine sınıfta kaldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adder; "Ben kovulmaktan kariyer yapacak türden biri değilim. Hala başarılı bir şekilde diğer yayınlar için karikatürler çiziyorum. Sadece haftalık gelirimin belli bir kısmını kazanmam ve artık bu bölgede bir sesim olmadığı fikrine alışmam gerekiyor" dedi.