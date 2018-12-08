0553 313 94 23

Trump'ı bombaladı... Çılgına döndü

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Görevdeyken Trump'ın kendisinden çok defa yasaları ihlal edecek şeyler yapmasını istediğini iddia etti. Diğer taraftan Trump ise twitter hesabı üzerinden Tillerson'a çok sert yanıt verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:49
Trump'ı bombaladı... Çılgına döndü

Amerikan CBS televizyonuna konuk olan eski bakan Rex Tillerson,, gazeteci Bob Schieffer'e Trump'ı anlattı.

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

Twitter eleştirisi

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu. Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.
Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

Moron gerilimi

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı. Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı. Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

Trump'tan sert tepki

Diğer taraftan Trump ise twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

Trump paylaşımında, "Mike Pompeo çok iyi çalışıyor. Selefi Rex Tillerson gerekli mental kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar aptaldı, kendisinden yeterince hızlı kurtulamadım. Feci şekilde tembeldi. Şimdi artık dışişlerinde tamamen yeni bir durum ve büyük bir motivasyon var." ifadelerini kullandı.

Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:20
  1. Trump
  2. abd
  3. tillerson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi rekortmeni işadamı çıktı... Tarihin en büyük operasyonu
    1. Vergi rekortmeni işadamı çıktı.....
    2. Para yatırıma değil faize gidiyor
    3. BDDK'dan kredi yönetmeliğinde değişiklik
    4. Korkunç ölüm! Saniye saniye kaydedildi
    5. Akıncı'da itiraf geldi: Adil Öksüz'ü..
    6. O havalimanına uçuşlar iptal edildi
    7. Trump'ı bombaladı... Çılgına döndü
    8. Son dakika! Bartın Vali Yardımcısı..
    9. Poşetten Messi forması giyen..
    10. Komşu ülke polis kurşunuyla ölen genci..
    11. Trump Genelkurmay Başkanı adayını..
    12. İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de..
    13. Vali yardımcısı trafik kazasında..
    14. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    15. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    16. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    19. Filistin ile Fransa arasında..
    20. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor