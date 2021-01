Trump'a uygulanın ambargonun ardından Microsoft'tan ilginç paylaşım

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi olayların etkisi kolay bir şekilde geçmeyecek. Donald Trump destekçilerinin Washington DC'deki kongre binasını basmalarının ardından Trump, sosyal medya devlerinin hedefi haline gelmişti. Son olarak Twitter, Donald Trump'ın hesabını "daha fazla şiddeti kışkırtma nedeniyle" kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın bu paylaşımının ardındansa teknoloji devi Microsoft'tan Twitter'da gündem olan bir paylaşım geldi. Microsoft, paylaştığı Tweet'te "It's now safe to turn off your computer (Artık bilgisayarınızı güvenle kapatabilirsiniz)" ifadesine yer verdi. Paylaşım, Donald Trump'ın hesabının askıya alındığının açıklanmasından 1 saat sonra yapıldı.

Microsoft tarafından yapılan paylaşım, Donald Trump'ın hesabının askıya alınmasıyla birlikte 'artık güvendesiniz' gibi bir anlam taşıyan bir mesaja yer veriyor. Bu paylaşım pek çok Twitter kullanıcısı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılansa da aynı zamanda bazı tartışmaların da ortaya çıkmasını sağladı.

Twitter'da bazı kullanıcılar, Microsoft'un paylaşımıyla birlikte ABD'de "ifade özgürlüğü" hakkının nasıl bir karmaşa içinde olduğunu tartışmaya başladı. İfade özgürlüğü hükümetin dokunamadığı bir hak olarak biliniyor. Fakat sosyal medya devleri, hangi sebeple olursa olsun son gördüğümüz örnekle de ifade özgürlüğünün önüne taş koyabiliyor. Yani ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi, sosyal medya kullanıcılarını korumuyor. Bu tartışmaların ileride daha da alevlenmesini bekleyebiliriz.

Windows 95 bilgisayarları kendi kendine kapatılamıyorlardı. Bilgisayardaki "Kapat" seçeneğine bastığınızda bilgisayar kapanmıyor, bunun yerine 'kapanmaya hazır bir hale' geliyordu. İşte bilgisayar bu hale gelince karşınıza "Artık bilgisayarınızı güvenle kapatabilirsiniz." mesajı çıkıyordu. Sizin de bu mesajdan sonra yapmanız gereken güç düğmesine basmak oluyordu.

Kaynak: Webtekno