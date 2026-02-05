Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh'un cezası açıklandı

ABD'de mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulunan Ryan Wesley Routh'a müebbet hapis cezası verdi.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, 2024'te Florida'daki bir golf sahasında, dönemin başkan adayı Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre, daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Routh, ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'a suikast girişimi

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.