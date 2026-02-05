  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki!
Dünya Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh'un cezası açıklandı
Dünya

Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh'un cezası açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh'un cezası açıklandı

ABD’de 2024 yılında Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle suçlanan Ryan Wesley Routh, mahkeme tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulunan Ryan Wesley Routh'a müebbet hapis cezası verdi.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, 2024'te Florida'daki bir golf sahasında, dönemin başkan adayı Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre, daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Routh, ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'a suikast girişimi

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı

Dünya

Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı

Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü
Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü

Dünya

Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü

Trump ve Şi görüştü
Trump ve Şi görüştü

Dünya

Trump ve Şi görüştü

Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"
Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

Gündem

Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23