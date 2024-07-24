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Gündem Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı
Gündem

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 08:14:00 -
Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin ardından ilk istifa geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle'ın Trump'a 13 düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olmalarının ardından istifa ettiği bildirildi. Haberlerde Cheatle'ın meslektaşlarına gönderdiği bir mesajda, "Hepiniz güvene ve itimada layıksınız. Kritik görevimizi yerine getirirken ulusun desteğini hak ediyorsunuz. Bu işgücüyle ilgili en sevdiğim şeylerden biri, kadın ve erkeklerin görevlerine sonuna kadar bağlı olmalarıdır. Büyük ulusumuz için yaptığınız ve yapmaya devam edeceğiniz her şey için teşekkür ederim" dedi.

CHEATLE DÜN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İFADE VERMİŞTİ

Cheatle'ın istifası dün ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'ne verdiği ifadenin ardından geldi. Cheatle, dün verdiği ifadede Trump'a düzenlenen suikast girişimini engellemekte başarısız olduklarını ifade ederek, "Eski Başkan Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimi, Gizli Servis'te on yıllardır yaşanan en önemli operasyonel başarısızlıktır. ABD Gizli Servisi Direktörü olarak teşkilatımızın herhangi bir güvenlik zafiyetinden tamamen sorumluyum. Devam eden soruşturmalarda tam olarak işbirliği yapıyoruz" demişti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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