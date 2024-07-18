  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Malum medyaya malzeme çıktı Eyvah tehlikeye bak tehlikeye! Çocuklar cami bahçesinde kitap okuyorlar

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Büyük krizle ilgili Selçuk Bayraktar sessizliğini bozdu: İşte bu kadar kırılgan

O takımı tarihi müjde az önce verildi: Beşiktaş'tan Mourinho'yu yıkacak hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Gündemi sarsan o isim kim, açıkladı! Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti? Ahmet Çakar ortaya attı…

En güçlü deniz kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye sırası 'ne alaka?' dedirtti

Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı

Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi

Dünyaya duyurdular: Arkasından KOÇ çıktı! Yok böyle bir taş koyma…
Dünya Trump'a suikast girişimi ABD'de yeni bir akım başlattı: 'Bandajlı' destek... Dikkat çeken detay
Dünya

Trump'a suikast girişimi ABD'de yeni bir akım başlattı: 'Bandajlı' destek... Dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2024-07-18 23:43:00 - 2024-07-19 07:40:46
Trump'a suikast girişimi ABD'de yeni bir akım başlattı: 'Bandajlı' destek... Dikkat çeken detay

Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen suikast girişimi tüm dünyada gündem olmuştu.. Trump'a sadece dünya liderleri değil kendi takipçileri de ilginç bir destek verdi. İşte o ilginç görüntüler.

Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen suikast girişimi tüm dünyada gündem olmuştu. Eski ABD Başkanı ve şu anda da başkan adayı olan Trump'a liderlerden destek mesajı gelmişti. Trump'a sadece dünya liderleri değil kendi takipçileri de ilginç bir destek verdi. İşte o ilginç görüntüler.

tr1

Donald Trump,13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

TRUMP'A İLGİNÇ DESTEK

Trump'a düzenlenen suikast girişimi sonrası Trump destekçileri de Cumhuriyetçi adaya desteklerini göstermek amacıyla kulaklarına bandaj taktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!
Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

Kobi

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

ABD, üç ülkeyi saydı: Çip üretimini artıracağız: Şok eden planı belli oldu...
ABD, üç ülkeyi saydı: Çip üretimini artıracağız: Şok eden planı belli oldu...

Teknoloji

ABD, üç ülkeyi saydı: Çip üretimini artıracağız: Şok eden planı belli oldu...

Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!
Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!

Aktüel

Sabah Metro asansörü, akşam İETT arızası!

Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna! Herkes ondan bahsediyor!
Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna! Herkes ondan bahsediyor!

Dünya

Birleşik Krallık’ta gündem Ukrayna! Herkes ondan bahsediyor!

Parası olan oraya akın etti: Milyonlarca kişi evini oradan alıyor
Parası olan oraya akın etti: Milyonlarca kişi evini oradan alıyor

Yaşam

Parası olan oraya akın etti: Milyonlarca kişi evini oradan alıyor

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sedat X

Trump kendisini koruyanlardan başlamalı bence. 20 yaşındaki çocuğa öldürtecektiler. Çocuk beceremeyince, Trump'ı kurtarmış gibi yaptılar diye düşünüyorum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23