Trump'a kötü haber! Adaylığını resmen duyurdu

ABD'nin Havai eyaletinden Kongre üyesi Tulsi Gabbard, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini resmen açıkladı.

ABD Kongresi Havai temsilcilerinden Demokrat Tulsi Gabbard, 2020'de yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini resmen açıkladı.



Gabbard Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ''Amerika'da özgürlük, adalet, eşitlik ve herkes için fırsat eşitliği yerine getirecek olan yurt içinde ve yurtdışında barış hareketi oluşturmak için bana katılın. Bugün kampanyamızı başlatıyoruz'' dedi.



Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın rejim değişikliğine karşı kampanya yürüttüğünü ancak şimdilerde Venezuela ve İran'da rejim değişikliği için baskı yapmasını eleştirdi.

Tulsi Gabbard kimdir?

2013 yılında Kongre'ye seçilen 37 yaşındaki Gabbard daha önce ABD Ordusunda Irak’taki bir savaş bölgesinde görev yapmıştı.



Babası tarafından Samoa kökenli olan Gabbard, özel hayatına Hinduizm uyguluyor.



Gabbard ABD'nin Irak, Suriye ve Afganistan'daki yöntemlerini eleştirileriyle biliniyor.