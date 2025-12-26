  • İSTANBUL
Dünya Trump'a gözdağı verdiler! Grönland'da tatbikat düzenlendi
Trump'a gözdağı verdiler! Grönland'da tatbikat düzenlendi

ABD Başkanı Donald Trump, adanın ABD'ye bağlanmasını isteyen bir özel temsilci atayınca Danimarka ile ipler gerildi. Danimarka ordusu, Grönland'da tatbikat düzenledi.

Kopenhag yönetimi, Rusya ve Çin tehdidine karşı savunma hattını güçlendiriyor.

Danimarka ordusu, tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan "Kutup Işığı" için Grönland'da tatbikat düzenledi.

Danimarka ordusundan Søren Andersen, “Biz Grönland'ı korumak için buradayız. Ve Grönland'ı korumak için eğitim yapmalıyız; çünkü eğer burada olmaz ve eğitim yapmazsanız Grönland'ı savunamazsınız, biz de tam olarak bunu yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Trump, “Ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var ve onu alabilmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Danimarka Genelkurmay Başkanı Michael Hyldgaard da tatbikatla ilgili, “Bu, askeri bir tatbikattır. Amacı Grönland'ı koruma yeteneğimizi sergilemektir ve işin askeri boyutu budur” ifadelerini kullandı.

