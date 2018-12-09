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Trump'a Fransa'dan tokat gibi yanıt: Sen burnunu sokma

Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterisine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalara Fransa hükümeti, sert bir şekilde tepki gösterdi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:23
Trump'a Fransa'dan tokat gibi yanıt: Sen burnunu sokma

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yaptığı yorumlara Paris yönetiminden sert tepki geldi.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi. Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:23
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Sarı Yelekliler
  3. Paris
  4. Sarı Yelekliler eylemleri

YORUM YAZ

  • vatandasvatandas26 dk önce
    Yiyin it ler bir birinizi
  • ZuhalZuhal30 dk önce
    Niye?Siz Turkiye'de olan biten herşeye burnunuzu sokuyorsunuz ya.......
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