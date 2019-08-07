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Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık" protestosu

ABD Başkanı Donald Trump, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Ohio eyaletinin Dayton kentine yaptığı ziyarette protestolarla karşılandı- Trump'ı "beyaz ırkçılığa karşı bir şey yapmamak"la suçlayan göstericiler, silah alım süreçlerinin zorlaştırılmasını talep ediyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:32
Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık" protestosu

WASHINGTON (AA) - ABD'de "beyaz ırkçılığa karşı adım atmamak"la suçlanan Başkan Donald Trump, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Ohio eyaletinin Dayton kentine yaptığı ziyarette protestolarla karşılandı.

Trump, eşi Melania Trump'la, hafta sonu 9 kişinin öldürüldüğü saldırının yaşandığı Dayton kentini ziyaret ederek, silahlı saldırının kurbanlarının aileleriyle görüştü.

Saldırıda yaralananların tedavi gördüğü hastaneye de giden ABD Başkanı Trump, gazetecilerin içeri alınmadığı ziyarette öldürülenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump'ın ailelerle görüşmesinde, bu tür silahlı saldırıları engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiğini açıkladı.

Donald Trump'ın hastane ziyareti sürerken hastaneye yakın bir bölgede toplanan kalabalık gruplar, Trump'ı protesto etti. Ellerinde pankartlarla ABD Başkanı Trump'ı "beyaz ırkçılara karşı hiçbir şey yapmamak"la suçlayan göstericiler, Trump aleyhine sloganlar attı.

Dayton'ın ardından 22 kişinin öldürüldüğü bir başka silahlı saldırının yaşandığı Teksas'ın El Paso kentine geçecek olan Donald Trump'ın burada da protestolarla karşılanacağı öngörülüyor.

- Biden'dan Trump'a sert çıkış

Öte yandan, Demokratların başkan aday adaylarından Joe Biden, Iowa'da yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı.

Biden, Trump'ın kullandığı dilin ülkedeki beyaz ırkçılığın önünü açtığını savunarak, "Başkan'ın kullandığı dil ve şifre, bu ülkedeki beyaz ırkçılık ateşini körüklüyor." değerlendirmesini yaptı.

- ABD'deki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:32
  1. ABD
  2. ABD'de beyaz ırkçılık
  3. Donald Trump

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