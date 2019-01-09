Trump'a büyük şok! O isim istifa ediyor
ABD'de, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifalar sürüyor. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in birkaç hafta içerisinde görevini bırakacağı açıklandı.09 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
AP haber ajansı, ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in birkaç hafta içerisinde görevini bırakacağını duyurdu.
AP haber ajansı, ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'in birkaç hafta içerisinde görevini bırakacağını duyurdu. Rod Rosenstein'in görevi William Barr'a bırakacağı belirtildi.
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