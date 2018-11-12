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Trump'a büyük şok! Harekete geçiyorlar

ABD’de yerel seçimlerde büyük şok yaşayan Başkan Donald Trump’ın başı ağrıyacak gibi gözüküyor. Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Trump'ın CNN ve Washington Post'a yönelik eylem ve sözlerinin "yasa ihlali" olup olmadığını soruşturmaya hazırlandığı bildirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:19
Trump'a büyük şok! Harekete geçiyorlar

Yeni dönemde ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması  beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, konuyla ilgili açıklamasını Axios haber sitesine yaptı.

Schiff, Trump'ın CNN ve Washington Post gibi medya organlarına yönelik  çıkışlarının "yasa ihlali" olup olmadığını ve "medya üzerinde baskı kurulup  kurulmadığını" tartışmaya açacaklarını ifade etti.

Schiff, CNN'in çatı kuruluşu olan Time Warner ile AT&T arasındaki  muhtemel birleşmenin Trump yönetimi tarafından engellenmesi konusunu gündeme getirerek, buradaki amacın "CNN'i cezalandırmak" olduğunu savundu.

Trump'ın Washington Post'un ve aynı zamanda Amazon'un da sahibi olan  Jeff Bezos'u hedef aldığını da ileri süren Demokrat vekil, bu konuyu da  soruşturacaklarını söyledi.

Donald Trump'ın, Amazon'un kargolarını dağıtan kamuya ait posta  kuruluşunun fiyatlarını yükseltmesi için baskı yaptığını belirten Schiff, "Başkan bununla aslında Washington Post'u mu cezalandırmak istiyor?" şeklinde konuştu.

Doğrudan Trump ile CNN arasında son günlerde yükselen tansiyona temas  etmeyen Schiff, Trump'ın Amazon ve Time Warner üzerinden Washington Post ve CNN'i cezalandırmayı amaçladığını iddia etti.

Her ne kadar tek başına Temsilciler Meclisindeki bir adımla Trump'ın  doğrudan hedef alınması mümkün olmasa da yazılı ifade çağrısı gibi eylemlerle  Trump'ın bu konuda cevap vermek zorunda kalabileceği kaydediliyor.

CNN ve benzeri medya kuruluşlarını zaman zaman "halkın düşmanı"  şeklinde niteleyen Trump, bu kuruluşların kendi yönetimi hakkında sürekli yalan  haberler ürettiğini savunuyor.

Beyaz Saray, geçen hafta yaşanan bir tartışmanın ardından CNN'in Beyaz  Saray muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartını askıya almıştı.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların komiteler  üzerinden diğer konularda da Trump'a yönelik soruşturmalar açmaya hazırlandığı  ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:19
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