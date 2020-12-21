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Aktüel Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü
Aktüel

Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:26:03 -
Trump yönetiminin, suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ı kurtarmaya çalıştığı ileri sürüldü

WASHINGTON (AA) - ABD'de Donald Trump yönetiminin, eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'ye yönelik suikast girişimiyle ilgili davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korumaya çalıştığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin hukuki metinlere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, El Cebri'ye yönelik suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ın suçlanmasını engellemenin yolunu arıyor.

Bu kapsamda, Trump yönetimi, Muhammed bin Selman'ı, bu konuda açılan ve açılacak herhangi bir davadan "muaf" tutma seçeneğini değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Muhammed bin Selman'ı federal suçlamalardan "muaf" tutarsa, Veliaht Prens hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açılan ya da açılacak davalarda da Muhammed bin Selman'ın ceza almasının engellenebileceği belirtiliyor.

- Saad el-Cebri'nin ifadeleri

Saad el-Cebri, ABD federal mahkemesinde açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekmişti.

Bin Selman'ı, ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurgulamıştı.

Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağını söylediğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetmişti.

Cebri, 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.

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