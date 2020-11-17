Trump yönetimi, mayısa kadar Afganistan ve Irak'taki tüm askerleri çekmeyi umuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Afganistan ve Irak'ta sayıları 15 Ocak'a kadar düşürülecek Amerikan askerlerinin tamamının mayıs ayına kadar ülkesine dönmüş olmasını umduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamasının ardından, O'Brien Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu.

O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl önce göreve geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu "sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü verdiğini anımsatarak, bugünkü asker çekme kararı ile bu sözü yerine getirdiklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran O'Brien, "Stoltenberg ile bölgesel meseleleri konuştuk ve ona NATO'nun batının ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak ve Afganistan gibi denizaşırı misyonlarımızın güvenliği ve özgürlüğüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un bugün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladığını anımsatan O'Brien, "Irak ve Afganistan'da kalan askerler, büyükelçiliklerimizi ve ABD hükümetinin buralardaki diğer kurumlarını koruyacak. Bu askerler diplomatlarımızı savunurken, düşmanı geri püskürtecek. Başkan Trump, mayıs ayına kadar bu ülkelerdeki tüm askerlerin, güvenli bir şekilde evine dönmüş olmasını umuyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.







