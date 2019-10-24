Trump yine konuştu: Buna izin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaparak "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.24 Ekim 2019 Perşembe 18:38
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye’deki petrol alanlarına ilişkin açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
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