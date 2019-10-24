0553 313 94 23

Trump yine konuştu: Buna izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaparak "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:38
Trump yine konuştu: Buna izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye’deki petrol alanlarına ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:38
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı11 sa önce
    Müslümanlar kendi meselelerini çözemezse elin gavuru böyle işin içine girer.Bu olaylardan ders almazsak daha böyle olayları çok yaşarız.
  • Eren Eren 11 sa önce
    Deaş diye bir şey yok.Cia diyebileceğimiz bir terör örgütü var.
  • dsds12 sa önce
    hırsız abd suriyenin ırakın yemenin afganistanın afrikanın vel hasıl tüm dünyanınkaynaklarını petrolünü doğalgazını götürüyor ondan sonra bizim petrole doğalgaza hiçbirrşeyeijhtiyacımız yoktur diyor 
  • ÖmerÖmer13 sa önce
    Şerefsizler ulan PKK yı da deaşı da terörüde ypg yi bütün eli kanlı canileri siz Amerika batı destek silah veren onlar petrolü koruma bahane üstüne oturacak tam sömürge zihniyeti Allah bütün islam düşmanlarının belasını versin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
  1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
  27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
  28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
  29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
  30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!