Trump yine konuştu: Buna izin vermeyeceğiz ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaparak "Suriye'deki petrol sahalarında DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye’deki petrol alanlarına ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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