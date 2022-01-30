Trump yeniden başkan olursa, Kongre’ye baskın düzenleyenleri...

Trump, dün Teksas ziyareti kapsamında düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada, “Yapacağımız bir şey daha var ve birçok kişi bana bunu sordu. Eğer aday olur ve kazanırsam 6 Ocak olaylarıyla ilgili olanlara adil davranacağız. Bir af gerekirse, onları affedeceğiz. Çünkü haksızlığa uğradılar” dedi.

Binlerce Trump destekçisi, 6 Ocak 2021’de binaya baskın düzenledi. Bu, 1812 Savaşı’ndan bu yana Kongre binasına yapılan en kötü saldırı olarak kabul ediliyor.

Trump’ın Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine itiraz ederek, seçimde hile olduğu yönündeki iddialarla motive olan Trump destekçileri, Kongre’nin Biden’ın zaferini onaylamasını engellemeye çalıştı.

Saldırıya karşılık veren bir polis öldürülürken, saldırı sırasında binayı koruyan dört polis daha sonra intihar etti.

Birkaç saat süren saldırılarda yaklaşık 140 polis yaralandı. Binaya baskın düzenleyen dört kişi öldürüldü. Bu saldırıyla ilgili olarak 700’den fazla kişiye suçlama yöneltildi.