Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, 'Parçalanma Çağında Arabuluculuk' başlıklı açılış oturumuna katıldı. Oturumda konuşma yapan Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki kriz başladığında açık kapı politikasını benimsediğini belirtti.

Çok sayıda Suriyelinin savaştan kaçarak Türkiye'nin sınır kapılarına geldiğini kaydeden Fidan, "Bu politikamız insani hedeflere hizmet etmiş oldu. Ukrayna'da, Gazze'de, Suriye'de artık işler yoluna giriyor gibi görünüyor ancak şu anda ara buluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump'ın yapmak istedikleri, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor.

Biz en başta Ukrayna'da bir ateşkes istedik, Gazze'de ateşkes istedik, Suriye'de uluslararası iş birliği istedik, istikrarın sağlanabilmesi için çünkü son 10 yıldır mülteci krizinden çok ağır dersler çıkardık.

Bölgemizde yaşanan sorunlara ara buluculuk yaparak aslında özellikle mülteci krizi kapsamında insanların yaşadığı acıları hafifletmiş olduk" ifadelerini kullandı.