Son Haberler

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

Savunma Uzmanı Eray Güçlüer öyle bir açıklama yaptı ki! Yunanistan’dan çıt çıkmadı

ABD’den istihbarat hatası, Trump’tan fiyasko açıklama Yanlış gemiyi vurdular

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!

TESK'ten alkol ile mücadele etmek yerine yılbaşı öncesi şaka gibi sahte içki çıkışı. Teşvik gibi uyarı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü
Gündem Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj
Gündem

Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj

Bakan Fidan’ın en dikkat çeken sözleri ise ABD eski Başkanı Donald Trump üzerinden geldi. Fidan, “Trump’ın yapmak istedikleri Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüşüyor” diyerek küresel güç dengelerinde Türkiye’nin pozisyonunun giderek daha stratejik hale geldiğini ortaya koydu. Bu çıkış, Türkiye’nin yeni dönemde hem bölgesel hem de küresel politikadaki etkisini daha da artıracağı şeklinde yorumlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, 'Parçalanma Çağında Arabuluculuk' başlıklı açılış oturumuna katıldı. Oturumda konuşma yapan Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki kriz başladığında açık kapı politikasını benimsediğini belirtti.

Çok sayıda Suriyelinin savaştan kaçarak Türkiye'nin sınır kapılarına geldiğini kaydeden Fidan, "Bu politikamız insani hedeflere hizmet etmiş oldu. Ukrayna'da, Gazze'de, Suriye'de artık işler yoluna giriyor gibi görünüyor ancak şu anda ara buluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump'ın yapmak istedikleri, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor.

 

Biz en başta Ukrayna'da bir ateşkes istedik, Gazze'de ateşkes istedik, Suriye'de uluslararası iş birliği istedik, istikrarın sağlanabilmesi için çünkü son 10 yıldır mülteci krizinden çok ağır dersler çıkardık.

Bölgemizde yaşanan sorunlara ara buluculuk yaparak aslında özellikle mülteci krizi kapsamında insanların yaşadığı acıları hafifletmiş olduk" ifadelerini kullandı.

 

