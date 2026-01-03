Trump Venezuela'ya nasıl çöktüklerini açıklıyor

Venezuela'ya düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, '2. Dünya Savaşından beri görülmemiş bir operasyon. Maduro adalete teslim edildi. Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Uygun bir geçiş gerçekleşene kadar Venezuela'dayız' dedi.

"Maduro ve eşi ülkeden çıkarıldı, gemiye bindirildi, New York'ta yargılanacak" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hem havadan hem karadan desteklenen harika bir operasyon oldu. Muhteşem bir sonuç verdi. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir başarı oldu. Maduro adalete teslim edildi

45 askerimizle birlikte Karakas'a bir operasyon düzenledik. Çok başarılı ve etkili bir operasyon oldu. Gece yarısında Karakas'a bu operasyonu düzenledik. Gece yarısı balyozuydu. İşte bunların hepsi mükemmel şekilde hayata geçirildi ve dünyada hiçbir ulus ABD'nin gerçekleştirdiği başarıyı gerçekleştiremezdi. Çok kısa süre içerisinde yaptıklarımızı kimse yapamazdı.

Venezuela'nın askeri kapasitesi tamamen çaresiz bırakıldı. Kolluk güçleriyle birlikte çalışan askerlerimiz karanlıkta son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Karakas'ın ışıkları büyük oranda kapatılmıştı. Tabii ki bizim uzmanlığımız sayesinde gerçekleştirilmişti bu.

Yeniden saygı duyulan bir ülke haline geldik. Onu (Maduro) New York'ta uzak bir noktaya götürüyoruz. Gördüklerim etkileyiciydi. Tek bir araç kaybedilmedi. Tek bir askerimiz ölmedi.

Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Uygun bir geçiş gerçekleşene kadar Venezuela'dayız. Venezuela'ya eşitlik ve barış götürüyoruz.