  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 01:55:07 -
Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron'un, Trump'ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini aktardı.

Deere, "İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini bildiren Deere, "Trump, ABD'nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi." bilgisini verdi.

Öte yandan Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan konularının ele alındığını kaydetti.

ABD ile görüşlerinin birçok noktada birleştiğini vurgulayan Macron, "Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır." görüşünü paylaştı.

Macron ayrıca, BAE ile İsrail arasında yapılan anlaşmayı "cesur bir karar" olarak nitelendirerek, "Umuyorumki bu İsrail ve Filistin halkları arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı