  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den "iş birliği" vurgusu
Aktüel

Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den "iş birliği" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 22:11:18 -
Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den "iş birliği" vurgusu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, DEAŞ ile mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği vurgusu yaptı.

Trump ve Kazımi, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımladı.

Irak güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, DEAŞ'ı yenmek için birlikte çalıştığına işaret edilen açıklamada, "DEAŞ'ın Irak ya da başka bir millete tehdit teşkil edemeyecek bir hale gelmesini sağlamak için birlikte çalışmayı sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın askeri kapasitesini oluşturmak ve ortak çıkarlara yönelik tehditlerle mücadele için iki ülke arasında uzun vadeli güvenlik iş birliğine bağlılığın teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik iş birliğimiz, ekonomik, insani, siyasi ve kültürel iş birliğini genişletme çabalarımızın temelini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, Irak halkına iş ve hizmet veren ve Orta Doğu'da istikrar gücü olarak yer alan müreffeh ve istikrarlı bir Irak inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı