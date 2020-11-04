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Dünya Trump ve eşinin bu görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!
Dünya

Trump ve eşinin bu görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!

ABD'de Joe Biden ve Donald Trump arasındaki seçimler devam ederken, oy kullanma esnasında eşini izleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu görüntüsü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:00:00 -
Trump ve eşinin bu görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu!

Trump'ın önde götürdüğü ABD 2020 seçimlerinde Trump ve eşinin oy kullanma anları çok konuşuldu. Eşi Melanie Trump'ı oy kullanırken izleyen Donald Trump'ın görüntüleri sonrası sosyal medyada yorum yağmuru başladı.

"Eşine bile güvenmiyor"

'Eşine bile güvenmiyor', 'Trump'ın güvendiği kimse yok' gibi yorumlar sonrası bu fotoğraf sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

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