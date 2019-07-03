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Trump vatandaşlık sorusundan vazgeçti!

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçtiğini bildirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:43
Trump vatandaşlık sorusundan vazgeçti!

ABD'de 2020'de yapılacak nüfus sayımında yer alması istenilen vatandaşlık sorusundan Trump yönetimi vazgeçti. Açıklama, Yüksek Mahkemenin "vatandaşlık sorusunun uygun olmadığı" yönündeki kararının ardından geldi.

Adalet Bakanlığı avukatı Kate Bailey, söz konusu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bailey, Yüksek Mahkemenin "nüfus sayımında 'vatandaş mısınız?' şeklindeki sorunun uygun olmadığı" yönündeki kararına uyacaklarını bildirdi. Buna göre gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacak.

Yargı engeli

Bailey, vatandaşlık sorusunun olmadığı nüfus sayım kağıtlarının basım talimatının da ilgili kuruma gönderildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 2020'de yapılacak nüfus sayımında, mutlaka vatandaşlık sorusuna yer vermek istediklerini açıklamış, ancak konu yargı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesine kadar giden dava sürecinin sonunda mahkeme, nüfus sayımında vatandaşlık sorusunun eklenmesinin gerekçesinin net olmadığını, bu sebeple bu sorunun uygun bulunmadığını açıklamıştı.

AA'nın haberine göre; mahkeme kararının ardından Trump, ABD'de yaşayanların katılacağı bir nüfus sayımında bu kişilere "Vatandaş mısınız?" diye sormaktan daha doğal bir şey olmadığını belirtmiş, "Gerçekten çok komik ki hükümetimiz, daha doğrusu ülkemiz, bu çok pahalı, detaylı ve önemli nüfus sayımında en basit bir vatandaşlık sorusunu soramıyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir, ülke genelinde evlere posta yoluyla gönderilen anket formlarıyla yapılan nüfus sayımını, Ticaret Bakanlığına bağlı Nüfus İdaresi yürütüyor. 2020'den itibaren nüfus sayım sürecinin, büyük ölçüde internet üzerinden gerçekleştirileceği kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:43
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