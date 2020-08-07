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Dünya

Trump, TikTok’u yasaklayan kararı imzaladı

ABD Başkanı Trump, TikTok’un sahibi ByteDance ve WeChat’in sahibi Tencent’in ABD’de faaliyet göstermesini yasaklayan karara imzayı attı. Kararın ardından şirketler 45 gün içinde bir ABD'li şirkete satılmazsa yasaklanabilir

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:31:00 -
Trump, TikTok’u yasaklayan kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un sahibi ByteDance ve WeChat’in sahibi Tencent’in ABD’de faaliyet göstermesini yasaklayan karara imzayı attı.Kararla birlikte  iki şirketin ABD faaliyetleri 45 gün içinde sonlanacak.

Yasa, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bölümünü satmak için Microsoft ile pazarlık yaptığı bir dönemde çıkarıldı. İki kararnamede de ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ''ulusal güvenliği korumak'' için katı önlemler alması gerektiğinin altı çizildi.

Tiktok'tan "Şok olduk" tepkisi

TikTok ABD'deki yasal düzenlemenin ardından açıklama yaptı.  Karara ilişkin "şok olduklarını” ve "hukukun üstünlüğünün askıya alınmaması için tüm yolları deneyeceklerini” belirten Tik Tok, hukuki yollara başvuracaklarına dikkat çekti. WeChat'in sahibi olduğu Tencent şirketi ise "Kararı tümüyle kavrayabilmek için henüz incelediklerini” belirtti.

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