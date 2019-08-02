Trump tehdit etti, gerilimin fitili ateşlendi! ‘Eğer almazlarsa onları Avrupa’ya salacağız’
ABD Başkanı Donald Trump Suriye’ye giden Avrupalı DAEŞ’lilere ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce DAEŞ'lı var. Onları alacak mı görelim. Eğer almazlarsa, onları muhtemelen Avrupa’ya salmak zorunda kalabiliriz"02 Ağustos 2019 Cuma 17:42
ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir gerilimin fitili ateşlendi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'ye giderek DAEŞ'a katılan Avrupalıların ülkelerine kabul edilmemesi durumunda hepsini serbest bırakacaklarını söyledi.
"Eğer almazlarsa..."
Binlerce teröristin iade edilmesi gerektiğini belirten Trump, olumsuz cevap almaları ihtimaline karşı tüm Avrupa'yı açık açık tehdit etti.
ABD Başkanı, "Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce DAEŞ'lı var. Onları alacak mı görelim. Eğer almazlarsa, onları muhtemelen Avrupa’ya salmak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.
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